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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.08.2026

Goslar (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagabend im Ortsteil Baßgeige eine Lagerhalle in Brand.

Das gegen 19:34 Uhr gemeldete Feuer auf dem Gelände einer Firma in der Alten Heerstraße weitete sich zu einem Vollbrand einer Lagerhalle aus.

Auf Grund des günstig stehenden Windes, zog die Rauchsäule in Richtung einer offenen Wiesenfläche.

Der Gefahrenbereich wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt und der ÖPNV umgeleitet.

Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Die Alte Heerstraße ist an der Ecke Stapelner Straße und an der Ecke Magdeburger Kamp gesperrt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet. Derzeit ist nicht absehbar, wann der Bereich durch die Brandermittler betreten werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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