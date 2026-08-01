PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigungen und Beleidigungen

Goslar (ots)

Am Freitagvormittag werden mehrere Sachbeschädigungen an Wahlplakaten verschiedener Parteien der kommenden Kommunalwahl im Stadtteil Jürgenohl festgestellt. Die Beschädigungen werden durch Auftragen roter Farbe begangen. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Am Freitag, den 31.07.2026, kurz nach 16:00 Uhr, beleidigt bislang unbekannte männliche Person den geschädigten Fahrzeugführer auf der Kreuzung Ohlhofbreite / Immenröder Straße verbal und spuckt ihm durch das geöffnete Fahrzeugfenster auf den Beifahrersitz. Anschließend zeigt der unbekannte Täter den Mittelfinger und entfernt sich unerkannt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der bisher unbekannten Tatverantwortlichen geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Goslar, 05321 339-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 31.07.2026

    Goslar (ots) - Diebstahl eines Pedelecs - Polizei sucht Zeugen Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag ein Pedelec, das auf einem Fahrradträger eines Wohnmobils auf dem Parkplatz Osterfeld in Goslar abgestellt war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.07.2026

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung mit Stein Zwischen dem 29.07.2026, 13:30 Uhr, und dem 30.07.2026, 09:25 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Stein die äußere Glasscheibe des Schaufenster der DEVK Versicherung in der Langen Straße 57 in Seesen. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,00EUR ist entstanden. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen. i.A. Pieper, PK Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 29.07.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Mc Donalds Am Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz der Mc Donalds-Filiale in Rhüden (Am Zainer Berg 1) zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Mercedes Kombi in weiß mit Firmenaufdruck. An dem Kombi entstand ein leichter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren