Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigungen und Beleidigungen

Goslar (ots)

Am Freitagvormittag werden mehrere Sachbeschädigungen an Wahlplakaten verschiedener Parteien der kommenden Kommunalwahl im Stadtteil Jürgenohl festgestellt. Die Beschädigungen werden durch Auftragen roter Farbe begangen. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Am Freitag, den 31.07.2026, kurz nach 16:00 Uhr, beleidigt bislang unbekannte männliche Person den geschädigten Fahrzeugführer auf der Kreuzung Ohlhofbreite / Immenröder Straße verbal und spuckt ihm durch das geöffnete Fahrzeugfenster auf den Beifahrersitz. Anschließend zeigt der unbekannte Täter den Mittelfinger und entfernt sich unerkannt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der bisher unbekannten Tatverantwortlichen geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Goslar, 05321 339-0, in Verbindung zu setzen.

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