Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 29.07.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht Mc Donalds

Am Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz der Mc Donalds-Filiale in Rhüden (Am Zainer Berg 1) zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Mercedes Kombi in weiß mit Firmenaufdruck. An dem Kombi entstand ein leichter Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Beteiligung am Unfall an geeigneten Stellen zu melden. Der Unfall dürfte sich in der Zeit von 21:10 bis 21:30 Uhr ereignet haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder einen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen (05381/944-0) in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl bei Sonoco

In der Zeit von Freitag, den 24.07.2026 bis Montag, den 27.07.2026, kam es bei einem Verpackungsunternehmen in der Fritz-Züchner-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Werkgelände und betrat die Werkhallen. In den Hallen wurden diverse Gegenstände beschädigt, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Über erlangtes Diebesgut liegen derzeit keine genauen Angaben vor. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Sache geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen (05381/944-0) in Verbindung zu setzen.

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