Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.07.2026

Goslar (ots)

Einbruch in Verwaltungsgebäude eines Kleingartenvereins in Vienenburg - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude einer Kleingartenkolonie in der Teichstraße. Angaben zum Diebesgut oder zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartenvereins beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

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Wohnungseinbruch in Seesen - Polizei bittet um Hinweise Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 21. Juli, und Montag, dem 27. Juli, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Seesen. Im Objekt wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381/944-0 oder bei der Polizeiinspektion Goslar unter 05321/339-0 zu melden.

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