Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg - 26.07.2026

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 26.07.2026

Vienenburg

Mehrere Körperverletzungsdelikte am Sportplatzgelände

Zu gleich mehreren körperlichen Auseinandersetzungen kam es in der Nacht vom 25.07.2026 auf den 26.07.2026 am Sportplatzgelände "An der Knickwiese".

Gegen 22.15 Uhr kommt es zwischen einem 57jährigen- und einem 62jährigen Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Männer aus Vienenburg geraten im Bereich des Vereinsheims aneinander. Die eingesetzten Polizeibeamten leiten gegen beide Personen ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich Körperverletzung bzw. Gefährlicher Körperverletzung ein. In diesem Zusammenhang wird auch ein 24jähriger Mann aus Vienenburg verletzt, so dass ein weiteres Ermittlungsverfahren hier anhängig wird.

Gegen 02.11 Uhr kommt es am gleichen Ort zu weiteren Delikten mit dem gleichgelagerten, strafrechtlichen Hintergrund. Zu diesem Zeitpunkt kommt es nach Streitigkeiten zu wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einem 19jährigen, 22jährigen und 30jährigen Vienenburger. Auch hier wird die Polizei gerufen. Auch hier werden gegen alle Personen strafprozessuale Maßnahmen hinsichtlich Körperverletzung und Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Damit nicht genug, kommt es mit diesem Hintergrund gegen 03.20 Uhr am Wohnort von einem der zuvor beteiligten Personen zunächst zu einer Bedrohung. In weiterer Folge wird gegen den "Bedroher" eine Soft-Air-Waffe" eingesetzt.

Auch hier werden bereits benannte, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird die Waffe beschlagnahmt und seitens der Polizei Ermittlungen nach dem Waffengesetz geführt. Eine Person wurde dem Gewahrsam der PI Goslar zugeführt. Er verbrachte dort die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Bad Harzburg

Sachbeschädigung an einem Automaten an der Rennbahn. Im Rahmen der Veranstaltung an der Rennbahn wurde durch den Rennverein angezeigt, dass ein Bezahlautomat auf dem Rennbahngelände beschädigt wurde. In der Zeit vom 23.07.-20.00 Uhr bis 24.07.-01.00 Uhr, wurde offensichtlich gewaltsam auf das Kartenlesegerät des Automaten eingewirkt, so dass dieses funktionsunfähig ist. Der Schaden wurde auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen setzten sich bitte mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

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