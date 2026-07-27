PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2026

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2026
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Bei einer Personenkontrolle am 01.05.2026 in Goslar stellte die Polizei mehrere Schmuckstücke sicher, die mutmaßlich aus einem Eigentumsdelikt stammen.

Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um verschiedene Ohrringe. Bislang konnten diese keiner Eigentümerin bzw. keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Goslar bittet daher Personen, die Angaben zur Herkunft oder zu den Eigentumsverhältnissen der Schmuckstücke machen können, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:33

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2026

    Goslar (ots) - Am Sonntagabend konnte die Polizei Goslar nach einem Hinweis auf einen Einbruch zwei Tatverdächtige in einem Elektrogeschäft in der Goslarer Innenstadt festnehmen. Die gegen 21.20 Uhr alarmierten Polizeikräfte sicherten das Objekt von außen und durchsuchten die Geschäftsräume. Hier trafen sie die zwei Tatverdächtigen, eine 35-jährige Seesenerin ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg - 26.07.2026

    Goslar (ots) - Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 26.07.2026 Vienenburg Mehrere Körperverletzungsdelikte am Sportplatzgelände Zu gleich mehreren körperlichen Auseinandersetzungen kam es in der Nacht vom 25.07.2026 auf den 26.07.2026 am Sportplatzgelände "An der Knickwiese". Gegen 22.15 Uhr kommt es zwischen einem 57jährigen- und einem 62jährigen ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 10:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.07.2026

    Goslar (ots) - Kleinbrand eines Baumstumpfes an der Granetalsperre Am Samstag, den 25.07.2026, gegen 16:00 Uhr gerät ein bereits aus dem Erdreich entfernter und auf einem Vorsprung der Granestaumauer abgelegter Baumstumpf aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der benannte Vorsprung befindet sich hier zum Wasser zeigend. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren