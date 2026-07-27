Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2026

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Goslar (ots)

Bei einer Personenkontrolle am 01.05.2026 in Goslar stellte die Polizei mehrere Schmuckstücke sicher, die mutmaßlich aus einem Eigentumsdelikt stammen.

Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um verschiedene Ohrringe. Bislang konnten diese keiner Eigentümerin bzw. keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Goslar bittet daher Personen, die Angaben zur Herkunft oder zu den Eigentumsverhältnissen der Schmuckstücke machen können, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden

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