Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.07.2026

Goslar (ots)

Kleinbrand eines Baumstumpfes an der Granetalsperre Am Samstag, den 25.07.2026, gegen 16:00 Uhr gerät ein bereits aus dem Erdreich entfernter und auf einem Vorsprung der Granestaumauer abgelegter Baumstumpf aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der benannte Vorsprung befindet sich hier zum Wasser zeigend. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen des Stumpfes auszugehen. Der brennende Baumstumpf wird durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Astfeld gelöscht, sodass ein Gebäude- und Personenschaden abgewendet werden kann. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

Diebstahl von Präsentkörben

In der Zeit von Samstag, dem 25.07.2026, 02:00 - 10:00 Uhr, verschafft sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch Beschädigen eines Maschendrahtzauns unberechtigt Zutritt zum Gelände der Werksfeuerwehr eines Industriekomplexes im Innerstetal, 38685 Langelsheim. Hier werden zwei Präsentkörbe im Wert von insgesamt 140 Euro entwendet. Anschließend entkommen der oder die Täter unerkannt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

i.A. Galante, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell