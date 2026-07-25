Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 25.07.2026

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag in Bad Harzburg ereignete.

Zwischen 10.00 und 12.00 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße geparkten Toyota mit niederländischer Zulassung und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Toyota wurde dabei an der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322 55480 entgegen.

+++

Am Freitagabend verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw die Straße Am Zauberberg in Fahrtrichtung Am Horn. Dabei kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine Alkoholisierung des Bad Harzburgers fest. Ihm wurde anschließend von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell