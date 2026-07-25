Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.07.2026

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, dem 23.07.2026, 18:30 Uhr, bis Freitag, dem 24.07.2026, 08:45 Uhr verschafft sich ein bislang unbekannter Beschuldigter unberechtigt Zugang in ein Einzelhandelsgeschäft in der Wohldenbergerstraße, in 38640 Goslar. Hier entnimmt der Täter unterschiedliche Waren aus den Auslagen sowie das Wechselgeld aus der Kasse und entfernt sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Durch die Tat entsteht Gesamtschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.100 Euro. Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren zu dieser Tat und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05321 339-0 entgegengenommen.

Ladendiebstahl

Am Donnerstag, den 23.07.2026, gegen 18:40 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter ein Paar Schuhe aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Fischemäkerstraße, indem er diese anzieht und anschließend ohne Bezahlung das Geschäft verlässt. Der Wert der Schuhe beziffert sich auf ca. 90 Euro. Zeugen, welche Angaben zur Tat und / oder Täterschaft machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05321 339-0 bei der Polizeiinspektion Goslar zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin Am Freitag, dem 24.07.2026, um 19:51 Uhr befährt eine 62-jährige Motorradfahrerin aus Schladen mit ihrem Kleinkraftrad Kawasaki mit WF-Kennzeichen die Kreisstraße 12 von Klein Mahner kommend in Richtung Landesstraße 510. Aus bislang unbekannter Ursache kommt sie im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert hier mit einem Straßenbaum. Die alleinbeteiligte Motorradfahrerin verletzt sich durch den Verkehrsunfall schwer und wird mittels Rettungshubschrauber einem Klinikum in Braunschweig zugeführt. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 10.750 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreisstraße 12 vollgesperrt werden.

i.A. PHK Galante

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