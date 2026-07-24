POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.07.2026
Goslar (ots)
Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.07.2026
Brand in der Baßgeige
Beim Abflammen von Unkraut steckt der Eigentümer seine Hausfassade, in der Bornhardtstraße in Goslar, in Brand. Dadurch wird ein Holzpfeiler angekokelt, sodass im Innenraum eine Rauchentwicklung auftritt. Es ist keine Person zu Schaden gekommen.
Brand in Georgenberg
Aus bislang ungeklärter Ursache gerät, am 23.07.2026, gegen 23:40 Uhr, im Jürgenweg in Goslar Sperrmüll in Brand, sodass das Feuer auf die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses übergeht. Ein Bewohner des Hauses zog sich beim Löschen eine Rauchgasintoxikation zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden.
Hinweise zu dem Brandgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Goslar, unter 05321 339 0, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst
Telefon: 05321-339-0
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