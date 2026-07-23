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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.07.2026

Goslar (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Montag ereigneten sich zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser im Goslarer Stadtteil Georgenberg.

Beide Tatorte befinden sich im Fritz-Reuter-Weg, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. In der zweiten Wohnung wurden die Räumlichkeiten durchsucht, Hinweise auf Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Die Polizei führt Ermittlungsverfahren zu diesen Taten und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf dem Betriebsgelände eines Kalksteinbruchs in Harlingerode ein Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer.

Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 42- jähriger Mann mit einem E-Crossbike das Gelände des Kalksteinbruchs und stürzte ohne Fremdeinwirkung einen Abhang herunter.

Der Bad Harzburger erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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