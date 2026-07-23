Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.07.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte stellt seinen PKW, Toyota Corolla in weiß, am 21.07.2026 um 12:10 Uhr auf dem Kundenparkplatz von "Zoo & Co. - Alles für Tiere" an der Braunschweiger Straße in Seesen ab. Als er um 15:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrt, ist die Beifahrerseite großflächig beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu einer verursachenden Person oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, PHK'in

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