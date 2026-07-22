Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Stadtgebiet Goslar, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Goslar (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18:20 Uhr, kommt es in Goslar im Kreuzungsbereich Wallstraße / Werenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen. Eine 33-jährige aus dem Landkreis Goslar befährt mit ihrem PKW VW die Wasserbreeke in Richtung Werenbergstraße, während ein 28-jähriger mit seinem PKW Seat die Wallstraße in Richtung Wasserbreeke befährt. Aus bislang unbekannten Gründen kommt es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wird die Fahrzeugführerin des VW und der Fahrzeugführer des Seat und ein jugendlicher Mitfahrer leicht verletzt. Zwei Beteiligte werden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die Schadenshöhe wird einige tausend Euro betragen. Während der Unfallaufnahme kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

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