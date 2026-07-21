Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Fahndungsmaßnahmen führen zur Festnahme von Tatverdächtigen

Goslar (ots)

Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6317865

Nach ausgedehnten Fahndungsmaßnahmen wurden am frühen Montagabend insgesamt sechs Tatverdächtige für einen vorangegangenen Diebstahl von Kupferleitungen aus dem Solarpark Harzburg vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Mitglieder einer bundesweit agierenden Tätergruppierung im Alter zwischen 21 und 46 Jahren.

Alle über diese Pressemitteilung hinausgehenden Fragen, sind an die sachleitende Staatsanwaltschaft in Braunschweig zu richten.

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