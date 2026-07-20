Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeiliche Ermittlungen zum tödlichen Unglück in Torfhaus abgeschlossen

Goslar (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6316180

Am vergangenen Donnerstag waren in Torfhaus drei Menschen nach einem Sturz von einem Aussichtsturm verstorben.

Die polizeilichen Ermittlungen verfestigten den Sachstand, dass kein erkennbares Verschulden Dritter vorliegt und somit von einem Suizid ausgegangen wird.

Aus Gründen des Opferschutzes und dem der Angehörigen werden keine weiteren Details veröffentlicht.

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