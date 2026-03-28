PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaltenborn (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026 kam es um kurz nach 12:00 Uhr, an der Einmündung L 10 zur B 412, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei die L 10 aus Adenau kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur B 412 nach links in Fahrtrichtung Kempenich abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 52-jährigen Fahrzeugführerin, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Unfallgegnerin wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr, sowie die Straßenmeisterei Adenau.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
PHK Bohr

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren