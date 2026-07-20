Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.07.2026

Goslar (ots)

Versuchter Diebstahl aus dem Solarpark Harzburg

In den frühen Morgenstunden des Montages drangen vier, bislang unbekannte Täter durch den Zaun in den Solarpark Harzburg im Tennisweg 13 ein. Hierbei wurden sie durch eine Streifenwagenbesatzung entdeckt und angesprochen, woraufhin diese in verschiedene Richtungen flüchteten. Die Suche nach den Tatverdächtigen dauert zur Stunde an, hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hintergrund dürfte ein versuchter Diebstahl von Kupferleitungen an den Solaranlagen sein.

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