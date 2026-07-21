PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Telefonbetrüger treiben weiterhin ihr Unwesen im Landkreis Goslar

Goslar (ots)

Am Montag wurden erneut zwei Seniorinnen aus dem Landkreis Goslar Opfer von Telefonbetrügern.

In den Mittagsstunden erreichte eine 88-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld der Anruf einer angeblichen Sparkassenmitarbeiterin, die ihr eine Abbuchung von ihrem Konto vorgaukelte, was aber verhindert werden konnte. Nun werde ein Mitarbeiter der Bank bei der Seniorin vorbeikommen, um aus Präventionsgründen ihre EC-Karte abzuholen und zur Polizei zu bringen. Kurz darauf erschien ein, der Beschreibung nach, recht großer Mann mit einem Bart, dem sie ihre EC-Karte aushändigte.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, als eine 85-jährige Frau aus Bad Harzburg einen Anruf von einem Mann erhielt, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab und behauptete, dass es ein Sicherheitsproblem mit ihrer Bankkarte gebe und diese deshalb eingezogen werden müsse. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die Seniorin soweit verunsichert, dass sie dem Betrüger ihre PIN sowie Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen mitteilte. Kurze Zeit später erschien ein Mann an der Wohnanschrift der Frau, um die besagte Bankkarte zur Sperrung abzuholen. Die Geschädigte händigte ihre EC-Karte und zudem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus, mit der sich der Mann anschließend entfernte.

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, bittet die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

   -	Banken und andere Geldinstitute fordern Sie niemals telefonisch 
dazu auf, sensible Zugangs- oder Transaktionsdaten preiszugeben.
   -	Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen 
Verhältnisse.
   -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.
   -	Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
Personen.
   -	Suchen Sie Ihre Bank persönlich auf und fragen Sie dort nach.
   -	Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen über diese 
Betrugsmaschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.07.2026

    Goslar (ots) - Versuchter Diebstahl aus dem Solarpark Harzburg In den frühen Morgenstunden des Montages drangen vier, bislang unbekannte Täter durch den Zaun in den Solarpark Harzburg im Tennisweg 13 ein. Hierbei wurden sie durch eine Streifenwagenbesatzung entdeckt und angesprochen, woraufhin diese in verschiedene Richtungen flüchteten. Die Suche nach den ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:18

    POL-GS: Polizeiliche Ermittlungen zum tödlichen Unglück in Torfhaus abgeschlossen

    Goslar (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6316180 Am vergangenen Donnerstag waren in Torfhaus drei Menschen nach einem Sturz von einem Aussichtsturm verstorben. Die polizeilichen Ermittlungen verfestigten den Sachstand, dass kein erkennbares Verschulden Dritter vorliegt und somit von einem Suizid ausgegangen wird. Aus Gründen des ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 10:53

    POL-GS: Sperrung der BAB 7 und der B243 auf Grund einer Gefahrensituation

    Goslar (ots) - Am Montagmorgen musste aufgrund einer Gefahrensituation die Tank- und Rastanlage Harz-Ost sowie ein Teil der BAB 7 und B 243 gesperrt werden. Gegen 4.30 Uhr hatten Mitarbeiter auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage zwei Kartons mit Elektrokabeln entdeckt und die Polizei verständigt. Um eine mögliche Gefährdung des Individualverkehrs auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren