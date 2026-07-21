Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Telefonbetrüger treiben weiterhin ihr Unwesen im Landkreis Goslar

Goslar (ots)

Am Montag wurden erneut zwei Seniorinnen aus dem Landkreis Goslar Opfer von Telefonbetrügern.

In den Mittagsstunden erreichte eine 88-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld der Anruf einer angeblichen Sparkassenmitarbeiterin, die ihr eine Abbuchung von ihrem Konto vorgaukelte, was aber verhindert werden konnte. Nun werde ein Mitarbeiter der Bank bei der Seniorin vorbeikommen, um aus Präventionsgründen ihre EC-Karte abzuholen und zur Polizei zu bringen. Kurz darauf erschien ein, der Beschreibung nach, recht großer Mann mit einem Bart, dem sie ihre EC-Karte aushändigte.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, als eine 85-jährige Frau aus Bad Harzburg einen Anruf von einem Mann erhielt, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab und behauptete, dass es ein Sicherheitsproblem mit ihrer Bankkarte gebe und diese deshalb eingezogen werden müsse. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die Seniorin soweit verunsichert, dass sie dem Betrüger ihre PIN sowie Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen mitteilte. Kurze Zeit später erschien ein Mann an der Wohnanschrift der Frau, um die besagte Bankkarte zur Sperrung abzuholen. Die Geschädigte händigte ihre EC-Karte und zudem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus, mit der sich der Mann anschließend entfernte.

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, bittet die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

- Banken und andere Geldinstitute fordern Sie niemals telefonisch dazu auf, sensible Zugangs- oder Transaktionsdaten preiszugeben.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

- Suchen Sie Ihre Bank persönlich auf und fragen Sie dort nach.

- Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmaschen.

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