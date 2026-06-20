Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin mit knapp 2,5 Promille unterwegs

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:55 Uhr, wurde eine Polizeistreife im Bereich der Jungbuschstraße auf eine Mini-Fahrerin aufmerksam, da diese in erheblichen Schlangenlinien gefahren war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle machte die 33-jährige Fahrerin einen sichtlich alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die Frau.

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