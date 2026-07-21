Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.07.2026

Goslar (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag vier Glaseinsätze von Bushaltestellen in Goslar

Die Tatorte erstrecken sich über den Köppelsbleek, Bismarckstraße Ecke Hildesheimer Straße, bis hin zur Heinrich-Pieper-Straße. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321- 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell