Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unentdeckter Brand im Jugendzentrum

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Mönchengladbach-Rheydt, 06.07.2026, 06:00 Uhr, Pestalozzistraße (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zum Jugendzentrum an der Pestalozzistraße alarmiert. Eine Reinigungskraft hatte im Gebäude eine leichte Verrauchung sowie Brandgeruch festgestellt und daraufhin die Leitstelle verständigt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse entsandt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brandgeruch bereits im Eingangsbereich deutlich wahrnehmbar. Die Reinigungskraft hatte das Gebäude vorsorglich verlassen und befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Freien. Zur Erkundung ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor. Dabei wurde im Erdgeschoss eine leichte Verrauchung festgestellt. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen konnte die Ursache lokalisiert werden. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich eine Lautsprecherbox entzündet. Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aufgrund von Sauerstoffmangel selbstständig erloschen und abgekühlt. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich sorgfältig und entrauchten das Gebäude anschließend mithilfe eines Hochleistungslüfters. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Pestalozzistraße zwischen der Von-Galen-Straße und der Limitenstraße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

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