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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeiinspektion Goslar: Korrektur

Goslar (ots)

Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6320144

Bei dem in der oben angeführten Pressemitteilung genannten Fahrzeug, handelt es sich nicht um ein Elektrofahrrad, sondern um ein elektrisches Motorrad.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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