POL-GS: Pressemitteilung Polizeiinspektion Goslar: Korrektur

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Der Geschädigte stellt seinen PKW, Toyota Corolla in weiß, am 21.07.2026 um 12:10 Uhr auf dem Kundenparkplatz von "Zoo & Co. - Alles für Tiere" an der Braunschweiger Straße in Seesen ab. Als er um 15:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrt, ist die Beifahrerseite großflächig beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ...

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