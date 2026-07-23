POL-GS: Pressemitteilung Polizeiinspektion Goslar: Korrektur
Goslar (ots)
Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6320144
Bei dem in der oben angeführten Pressemitteilung genannten Fahrzeug, handelt es sich nicht um ein Elektrofahrrad, sondern um ein elektrisches Motorrad.
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