Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwanenfamilie sorgt kurzzeitig für Polizeieinsatz auf der B7

Saale-Holzland (ots)

Eine Schwanenfamilie hat am Sonntagmorgen kurzzeitig für einen Polizeieinsatz auf der B7 im Bereich Hainspitz gesorgt. Gegen 07:00 Uhr wurde gemeldet, dass sich mehrere Schwäne mit ihren Jungtieren im Bereich einer Fußgängerampel auf der Fahrbahn befanden. Aufgrund der möglichen Gefahr für die Tiere sowie den Straßenverkehr wurde eine Polizeistreife entsandt. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich die Schwanenfamilie jedoch bereits selbstständig zurück in Richtung des nahegelegenen Sees begeben. Eine Gefahr für den Straßenverkehr bestand nicht mehr, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei Wildtieren auf oder an der Fahrbahn die Geschwindigkeit zu reduzieren und ausreichend Abstand zu halten. Unüberlegte Ausweichmanöver können gefährliche Folgen haben.

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