Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Goslar (ots)

Am Samstag, 04.07.2026 gegen 08:40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 6 an der Ampelanlage "Riechenberger Spange" ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Fahrzeug befuhr die B6 aus Richtung Jerstedt in Richtung Goslar, der andere Pkw fuhr über die Riechenberger Spange und wollte nach rechts in Richtung Bad Harzburg fahren. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt hinter einem der beiden Fahrzeuge befunden oder auch Hilfe geleistet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 in Verbindung zu setzen.

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