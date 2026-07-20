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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährigen überrollt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 33-Jahre alte Frau soll am Sonntagmorgen (19.07.2026) in einer Tiefgarageneinfahrt an der Hospitalstraße einen 25-jährigen Mann überfahren und hierbei schwerverletzt haben. Die Frau fuhr mutmaßlich gegen 08.50 Uhr mit ihrem Kia Ceed in die Einfahrt einer Tiefgarage und soll hier einen 25-Jährigen überfahren haben, der sich in der Einfahrt befand. Der 25-Jährige zog sich schwere, zunächst lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Frau soll ihren Kia geparkt und sich entfernt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge fand den Verletzten gegen 09.05 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Diese brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Beamten beschlagnahmten den Kia und den Führerschein der 33-Jährigen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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