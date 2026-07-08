LPI-SHL: Wem gehört das Mountainbike?
Hildburghausen (ots)
Mitte Mai kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen eine Radfahrerin in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Die Polizisten stellten Manipulationen an der Rahmennummer fest und da die Frau keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, wurde das Mountainbike der Marke "Giant" als mögliches Diebesgut sichergestellt. Mittlerweile konnte die Rahmennummer erkenntlich gemacht, aber bislang kein rechtmäßiger Eigentümer ermittelt werden. Wem gehört das Fahrrad bzw. wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0122677/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen. Hinweis: Eine Herausgabe ist nur mit einem Eigentumsnachweis möglich.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell