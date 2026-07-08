PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wem gehört das Mountainbike?

LPI-SHL: Wem gehört das Mountainbike?
  • Bild-Infos
  • Download

Hildburghausen (ots)

Mitte Mai kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen 
eine Radfahrerin in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Die 
Polizisten stellten Manipulationen an der Rahmennummer fest und da 
die Frau keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, wurde das 
Mountainbike der Marke "Giant" als mögliches Diebesgut 
sichergestellt. Mittlerweile konnte die Rahmennummer erkenntlich 
gemacht, aber bislang kein rechtmäßiger Eigentümer ermittelt werden. 
Wem gehört das Fahrrad bzw. wer kann Hinweise auf den Eigentümer 
geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und 
der Angabe des Aktenzeichens 0122677/2026 bei der Polizeiinspektion 
Hildburghausen.
Hinweis: Eine Herausgabe ist nur mit einem Eigentumsnachweis möglich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 09:55

    LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Zella-Mehlis (ots) - Eine 40-jährige Autofahrerin ordnete sich Dienstagmittag gegen 11:45 Uhr von der Autobahn 71 aus Richtung Scheinfurt kommend auf der Linksabbiegerspur ein, um in der Folge auf die Suhler Straße in Zella-Mehlis abzubiegen. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich ein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Suhl in Richtung Zella-Mehlis unterwegs ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 09:31

    LPI-SHL: Gegen Baum geprallt und überschlagen

    Helmers (ots) - Dienstagmorgen befuhr eine 58-jährige Autofahrerin die Landstraße zwischen Helmers und Georgenzell. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn und stieß gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um den nicht mehr ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 09:20

    LPI-SHL: Baum auf der Fahrbahn

    Schleusingen (ots) - Am späten Dienstagabend fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer auf einem Feldweg zwischen Schleusingen und Hinternah. Aufgrund eines querliegenden Baumes auf dem Weg bremste der Jugendliche, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren