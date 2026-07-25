Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 25.07.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person:

Am 24.07.2026, gegen 15:55 Uhr, kam es auf der B82 im Einmündungsbereich zu dem dort gelegenen Autohof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Die 68-Jährige dänische PKW-Führerin befuhr die B82 aus Rhüden kommend und wollte auf den o.g. Autohof nach links abbiegen. Ein entgegenkommender 42-Jähriger Krad-Fahrer aus dem Raum Bad Harzburg kollidierte hierbei mit dem Heck des dänischen PKW. Der Kradfahrer stürzte durch die Kollision und wurde durch den Unfall schwer verletzt. Anschließend wurde der Krad-Fahrer mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand zudem ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

i.A. Lepa, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell