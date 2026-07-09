Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Bei Unfall verletzt

Am Mittwoch kam es bei Schlierbach zum Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Um 7 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der L1152 in Richtung Schlierbach. Aufgrund des Verkehrs musste an der Abzweigung zur B297 ein vorausfahrender 18-Jähriger mit seinem VW Polo bremsen. Das bemerkte der Audi-Fahrer wohl zu spät. Er konnte nicht mehr anhalten und prallte in das Heck. Durch den Aufprall erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Audi wird auf 5.000 Euro, der am VW auf 2.500 Euro geschätzt.

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