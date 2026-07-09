POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu viel getrunken
Eine Zeugin meldete am Mittwoch einen verdächtigen Pkw mit laufendem Motor bei Heidenheim.
Ulm (ots)
Kurz nach 15 Uhr meldete eine Anruferin einen Verdächtigen Jeep in Großkuchen. Der stand in einer Hofeinfahrt in der Neuen Heidenheimer Straße. Auf dem Fahrersitz schlief ein Mann bei laufendem Motor. Die Polizei kontrollierte den 49-Jährigen. Der hatte deutlich über zwei Promille intus. Aufgrund des Verdachts, der Mann sei zuvor in betrunkenem Zustand mit dem Jeep gefahren, musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Seinen Autoschlüssel musste er abgeben.
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