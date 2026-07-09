PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Diebstahl auf Friedhof
Ein Unbekannter entwendete in den vergangenen Tagen eine Statue in Eberhardzell.

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Diebstahl auf Friedhof / Ein Unbekannter entwendete in den vergangenen Tagen eine Statue in Eberhardzell.
  • Bild-Infos
  • Download

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch 1.7. und Dienstag 7.7. in der Friedhofstraße. Von einem Grab stahl ein Unbekannter gewaltsam eine Madonna, welche links neben dem eigentlichen Grabstein stand. Die Statue zeigt Maria mit nach unten ausgebreiteten Händen. Die Skulptur soll etwa 90 cm hoch und aus hellem Kalkstein sein. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist.

++++1308791(TH)

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren