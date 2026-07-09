Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Diebstahl auf Friedhof

Ein Unbekannter entwendete in den vergangenen Tagen eine Statue in Eberhardzell.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch 1.7. und Dienstag 7.7. in der Friedhofstraße. Von einem Grab stahl ein Unbekannter gewaltsam eine Madonna, welche links neben dem eigentlichen Grabstein stand. Die Statue zeigt Maria mit nach unten ausgebreiteten Händen. Die Skulptur soll etwa 90 cm hoch und aus hellem Kalkstein sein. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist.

++++1308791(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell