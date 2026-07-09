Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Gasleck ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Mittwochvormittag kam es auf einer Baustelle bei Berkheim zu einem Gasaustritt.

Ulm (ots)

Gegen 9.40 Uhr führte ein 41-Jähriger Baggerarbeiten im Ahornweg durch und beschädigte dabei offenbar eine Gasleitung. Durch die beschädigte Leitung trat Gas aus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Sie evakuierten vorsorglich die Bewohner der umliegenden Gebäude. Wie viele Personen von der Evakuierung betroffen waren, ist nicht bekannt. Nachdem das Gas abgestellt worden war, konnte bereits um 11 Uhr Entwarnung gegeben werden. Die Messungen ergaben, dass von keiner konkreten Gefahr auszugehen ist. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Abgesehen von der beschädigten Gasleitung kam es zu keinen weiteren Sachschäden.

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