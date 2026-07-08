Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ladung verloren

Ein Muldenkipper verlor am Dienstag Kies in Laupheim. Wegen der Gefahrensituation musste die Polizei und der Bauhof ausrücken.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr war ein mit Kies beladener Lkw in der Biberacher Straße stadtauswärts unterwegs. Der Laster hatte auf der Ladefläche des Kippers das Baumaterial geladen. Beim Fahren hatte sich wohl die hintere Ladeklappe geöffnet und der Muldenkipper verlor auf einer Strecke von ca. 20 Meter Länge und rund drei Meter Breite Kies. Das landete auf der Fahrbahn am Kreisverkehr zur Weihertalstraße. Auf der Suche nach dem Verursacher stellte die Polizeistreife den 45-jährigen Fahrer des Volvo Kippers nur kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe fest. Erst nach dem der Lasterfahrer die Mulde richtig verschlossen hatte, durfte er weiterfahren. Die Reinigungskosten werden ihm von der Stadt Laupheim in Rechnung gestellt. Zudem kommt auf ihn ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es wohl nicht.

Ladung, die nicht gesichert wurde, kann schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden und Menschen schwer verletzen. Wer Ladung verliert, gefährdet andere und riskiert schwere Unfälle. Über die Ladungssicherung informiert auch die Internetseite www.gib-acht-im-Verkehr.de.

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