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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Im Freibad bestohlen
Am Mittwoch klaute ein Unbekannter in Uhingen die Tasche eines 20-Jährigen.

Ulm (ots)

Am Abend befand sich der 20-Jährige im Freibad in Uhingen. Als er zu seinem Liegeplatz kam, stellt er gegen 18.15 Uhr den Diebstahl seiner Tasche fest. In der Tasche befanden sich unter anderem sein Handy, der Geldbeutel und auch sein Autoschlüssel. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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