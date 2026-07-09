Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Im Freibad bestohlen

Am Mittwoch klaute ein Unbekannter in Uhingen die Tasche eines 20-Jährigen.

Ulm (ots)

Am Abend befand sich der 20-Jährige im Freibad in Uhingen. Als er zu seinem Liegeplatz kam, stellt er gegen 18.15 Uhr den Diebstahl seiner Tasche fest. In der Tasche befanden sich unter anderem sein Handy, der Geldbeutel und auch sein Autoschlüssel. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

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