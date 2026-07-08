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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Deutlich zu viel Alkohol
Knapp drei Promille hatte ein Autofahrer am Dienstag intus.

Ulm (ots)

Der 58-jährige war mit seinem Opel gegen 17.30 Uhr in der Filswiesenstraße unterwegs. Als er rückwärts fuhr, touchierte er leicht ein geparktes Auto. Weiterhin fuhr er kurz vorwärts und blieb stehen. Danach lehnte er seinen Kopf auf das Lenkrad und blieb in dieser Position. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und informierte die Polizei. Die roch schnell Alkohol bei dem 58-Jährigen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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