PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Viele viel zu schnell
Rund 200 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Mittwoch auf der B30 bei Laupheim zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr führte die Polizei in Fahrtrichtung Ulm Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe Laupheim-Mitte beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Insgesamt wurden 3.975 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 206 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 196 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, zehn Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befindet sich erfreulicherweise nur ein Schnellfahrer. Der war mit seinem Audi 156 km/h unterwegs. Hier beträgt das Bußgeld mindestens 200 Euro und einen Punkt. Bei der Verkehrsüberwachung waren 55 Lkw zu schnell. Für die gilt Tempo 80 km/h.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1310472(TH)

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren