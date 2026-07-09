Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Viele viel zu schnell

Rund 200 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Mittwoch auf der B30 bei Laupheim zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr führte die Polizei in Fahrtrichtung Ulm Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe Laupheim-Mitte beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Insgesamt wurden 3.975 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 206 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 196 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, zehn Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befindet sich erfreulicherweise nur ein Schnellfahrer. Der war mit seinem Audi 156 km/h unterwegs. Hier beträgt das Bußgeld mindestens 200 Euro und einen Punkt. Bei der Verkehrsüberwachung waren 55 Lkw zu schnell. Für die gilt Tempo 80 km/h.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1310472(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell