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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher beschädigt Rollläden
In der Nacht auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter in Geislingen in ein Wohnhaus zu gelangen.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 4.30 Uhr war ein Unbekannter in der Ostmarkstraße unterwegs. Dort machte er sich an einem Wohnhaus zu schaffen. Den Spuren zufolge versuchte er wohl in das Gebäude zu gelangen, indem er Rollläden nach oben schob. In das Gebäude gelangte er jedoch nicht. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe der Sachschäden an den elektrischen Rollläden muss noch ermittelt werden.

++++1311195 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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