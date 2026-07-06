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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Regionalbahn gegen Prellbock gefahren - Geschädigte gesucht

Tübingen (ots)

Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs ist es am Montagmorgen (06.07.2026) am Hauptbahnhof in Tübingen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 47-jährige Lokführer mit ungarischer Staatsangehörigkeit gegen 07:30 Uhr mit einer Regionalbahn aus Rottenburg (Neckar) kommend bei der Einfahrt auf Gleis 12 auf einen Prellbock auf. Durch den Aufprall verletzten sich von den etwa 80 im Zug befindlichen Reisenden nach aktuellem Kenntnisstand zwölf Personen leicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum entstandenen Sachschaden dauern an.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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