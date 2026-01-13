Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall + blauer Audi A3 kracht gegen Toyota

Giessen (ots)

Kirchhain: Polizei sucht nach tödlichem Verkehrsunfall nach weiteren Zeugen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstag, 30. Dezember 2025 gegen 16.50 Uhr, in Kirchhain in der Borngasse, bei dem ein 66-jähriger Fußgänger noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag, suchen die Unfallsachbearbeiter der Polizeistation Stadtallendorf nach weiteren Unfallzeugen. Die Ermittler fragen:

- Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? - Wer hat eine Person von der Unfallstelle mit den Worten "ich habe damit nichts zu tun" wegrennen sehen? - Wer kann Angaben darüber machen, ob der Fußgänger in Begleitung war? Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise zu der Identität der Person oder den Personen geben?

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Lohra: Blauer Audi A3 kracht gegen Toyota

Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen nach Zeugen, die am Freitagabend (9. Januar) in der Gladenbacher Straße einen Unfall beobachteten. Diese werden gebeten sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen Ein 31-jähriger Fahrer war mit seinem blauen Audi A3 auf der Gladenbacher Straße aus Fahrtrichtung "In der Pitz" kommend in Richtung Bahnhofsstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 64 kam er gegen 20.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen das Heck eines geparkten schwarzen Toyota Proace. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf knapp 7.000 Euro. Der 31-jährige Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf verletzte sich leicht. Zudem entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallschäden zu kümmern.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell