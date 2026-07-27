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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2026

Goslar (ots)

Am Sonntagabend konnte die Polizei Goslar nach einem Hinweis auf einen Einbruch zwei Tatverdächtige in einem Elektrogeschäft in der Goslarer Innenstadt festnehmen.

Die gegen 21.20 Uhr alarmierten Polizeikräfte sicherten das Objekt von außen und durchsuchten die Geschäftsräume. Hier trafen sie die zwei Tatverdächtigen, eine 35-jährige Seesenerin und einen 50-jährigen Seesener, an und nahmen beide vorläufig fest.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahrenen eingeleitet. Beide wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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