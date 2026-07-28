Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg vom 28.07.2026

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 26.07.2026

Bad Harzburg

Unfallflucht am Ärztehaus- Zeugenaufruf

Zu einem Unfallgeschehen kam es am Montag, den 27.07.2026, in der Zeit von 07.45 Uhr bis 08.45 Uhr, vor dem Ärztehaus am Stadtpark. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter PKW beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug beim Rangieren diese Beschädigung verursacht hat. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Unfallbeteiligung anzuzeigen. Ein Strafverfahren ist durch das PK Bad Harzburg eingeleitet worden. Beschädigt wurde ein grauer BMW. An diesem ist ein Schaden von ca. 2500,- EUR entstanden. Zeugen wenden sich bitte an die nächste Polizeidienststelle.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

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