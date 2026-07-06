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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz

Offenburg (ots)

Derzeit sind Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen soll es hier zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Weitere gesicherte Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Bereich ist derzeit abgesperrt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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