POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz

Offenburg (ots) - Am Samstagabend konnte der Vermisste im Bereich des Wohnanwesens aufgegriffen und in die Hände des Rettungsdienstes übergeben werden. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort, wurde der Mann in ein Krankenhaus des Ortenau-Klinikums verbracht. Wo der Mann sich in den vergangenen zweieinhalb Tagen aufgehalten hatte, bedarf der weiteren Klärung durch die Beamten des Polizeireviers Achern. /DLF ...

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