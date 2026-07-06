POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
Offenburg (ots)
Derzeit sind Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen soll es hier zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Weitere gesicherte Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Bereich ist derzeit abgesperrt.
/ya
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