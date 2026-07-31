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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 31.07.2026

Goslar (ots)

Diebstahl eines Pedelecs - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag ein Pedelec, das auf einem Fahrradträger eines Wohnmobils auf dem Parkplatz Osterfeld in Goslar abgestellt war.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Osterfeld beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Goslar unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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  • 31.07.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.07.2026

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