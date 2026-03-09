Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LKR ABG) Brand im Waldstück nach lautem Knall (0058930/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Sonntagnachmittag (08.03.2026), gegen 15:00 Uhr, kam es in einem Waldstück des Kammerforstes im Ortsteil Bosengröba zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf einer Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern das Unterholz in Brand. Zeugen berichteten zuvor von einem lauten Knall. Ob ein Zusammenhang besteht ist unklar. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer noch vor einem Übergreifen auf den Baumbestand gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DL)

