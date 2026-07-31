Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.07.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung mit Stein

Zwischen dem 29.07.2026, 13:30 Uhr, und dem 30.07.2026, 09:25 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Stein die äußere Glasscheibe des Schaufenster der DEVK Versicherung in der Langen Straße 57 in Seesen. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,00EUR ist entstanden.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen.

i.A. Pieper, PK

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