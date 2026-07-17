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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Wichtiger Hinweis zur telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Schwabmünchen

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Aufgrund eines technischen Defekts ist die Polizei Schwabmünchen aktuell telefonisch nicht erreichbar.

Bürgerinnen und Bürger sollen sich in dringenden Fällen bitte direkt an die 110 wenden.

Die Einsatzfähigkeit der Polizei Schwabmünchen ist dennoch weiterhin gewährleistet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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