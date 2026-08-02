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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 02.08.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung 01.08.2026

In der Nacht des 31.07.2026 auf den 01.08.2026 kam es in der Straße Am Dreschplatz in Seesen(Ortsteil Rhüden) zu einer Sachbeschädigung. In der dortigen Straße befindet sich eine Baustelle. Von dieser wurde eine Leuchte einer Baustellenbarke entnommen und vor Ort zerstört. Der Verursacher ist bislang unbekannt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Täterhinweise nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381-9440 entgegen.

i.A. Klingebiel, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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