POL-W: W Unfall in Ronsdorf - Frau leicht verletzt
Wuppertal (ots)
Gestern (16.06.2026, 14:05 Uhr) kam es in Ronsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (42) Verletzungen erlitt. Die 42-Jährige bremste ihren VW Beetle vor einem Zebrastreifen in Höhe der Straße Am Knöchel ab, um Fußgänger passieren zu lassen. Einem 32-Jährigen, der mit seinem Dacia Sandero hinter ihr fuhr, gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Auffahrunfall erlitt die 42-Jährige leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste abgeschleppt werden.
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