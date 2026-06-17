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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Ronsdorf - Frau leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (16.06.2026, 14:05 Uhr) kam es in Ronsdorf zu einem 
Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (42) Verletzungen erlitt.

Die 42-Jährige bremste ihren VW Beetle vor einem Zebrastreifen in 
Höhe der Straße Am Knöchel ab, um Fußgänger passieren zu lassen. 
Einem 32-Jährigen, der mit seinem Dacia Sandero hinter ihr fuhr, 
gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und es kam zum 
Zusammenstoß. Bei dem Auffahrunfall erlitt die 42-Jährige leichte 
Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 
Euro.

Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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