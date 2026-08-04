Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: 89-jähriger Mann vermisst

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Goslar (ots)

Seit den Abendstunden des 03.08.2026 wird der 89-jährige Axel B. aus Wiedelah vermisst. Letztmalig wurde er gegen 21:30 Uhr im Bereich "An der Ecker" in Wiedelah gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass Herr B. aktuell unbekannten Aufenthaltes ist. Aufgrund seiner Demenz kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Herr B. ist ca. 1,80 m groß, hat weiße Haare, trägt ein weißes Shirt und eine graue Jogginghose. Möglicherweise führt er auch einen Hammer mit sich.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Axel B. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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