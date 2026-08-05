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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Goslar (ots)

Am 05.08.2026, gegen 14:00 Uhr, wurden die Polizei Bad Harzburg, die Feuerwehr Westerode sowie der Rettungsdienst des Landkreises Goslar zu einem Verkehrsunfall auf der K46 zwischen Bettingerode und der L501 alarmiert.

Ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harz verlor in einer Linkskurve, vermutlich aus Unachtsamkeit, die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die K46 musste für die Dauer der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Hinweise auf ein strafrechtliches Fehlverhalten des Fahrzeugführers haben sich im Rahmen der Unfallaufnahme nicht ergeben.

Rückfragen bitte an:

i.A. Arkenstedt, POK
Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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