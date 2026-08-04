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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.08.2026

Goslar (ots)

Fahrraddiebstahl in Altenheim - Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend wurde zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr ein Fahrrad aus dem Außenbereich eines Altenheims im Goslarer Stadtteil Rammelsberg entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Bislang unbekannte Täter entwendeten es dennoch. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Altenheims beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

+++

Diebstahl aus Spind in Fitnessstudio - Polizei sucht Zeugen

Am Montag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem Spind eines Fitnessstudios im Goslarer Stadtteil Georgenberg. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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